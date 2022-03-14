Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 14 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

14 Mart Pazartesi gününde de altın fiyatlarında değişim sürüyor. İşte güncel fiyatlar...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 941,75 satış: 942,00

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.068,00 Yarım altın satış: 3.113,00

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.495,95 satış: 1.530,92

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78 satış: 6.329,67

ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altın alış: 6.265,00, Ata altın satış: 6.339,00