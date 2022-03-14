Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 14 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.
14 Mart Pazartesi gününde de altın fiyatlarında değişim sürüyor. İşte güncel fiyatlar...
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın fiyatı alış: 941,75 satış: 942,00
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 3.068,00 Yarım altın satış: 3.113,00
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın fiyatı alış: 1.495,95 satış: 1.530,92
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın fiyatı alış: 6.170,78 satış: 6.329,67
ATA ALTIN KAÇ TL?
Ata altın alış: 6.265,00, Ata altın satış: 6.339,00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|28
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Sivasspor
|29
|37
|13. Kasımpaşa
|29
|35
|14. Galatasaray
|28
|35
|15. Antalyaspor
|28
|35
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19