Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Şubat 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyir ve dolar/TL ’deki yükselişle 840 TL’nin üzerine tırmandı.

Gram altın bu sabah 841 TL seviyesinde bulunuyor.

Rusya-Ukrayna gerginliği ve ABD'den para politikasının sıkılaşacağına dair sinyallerle ons altın uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı.

Altının onsu bugün 1.895 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.367 lira, Cumhuriyet altını ise 5.453 liradan satılıyor.