Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL 26 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 liraya kadar yükseldi.

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasından destek bularak salı günü 1.853 dolara kadar tırmandı.

Fed toplantısı öncesinde hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü 1.847 dolar seviyesinde bulunuyor.