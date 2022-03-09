Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

9 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü gram altın alış: 954,89 TL

9 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 955,11 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 6.249,00 TL

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 6.343,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 3.093,00 TL

9 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 3.148,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.545,00 TL

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.574,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 6.167,00 TL

9 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 6.274,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Ata altın alış: 6.217,04 TL

9 Mart Çarşamba günü Ata altın satış: 6.377,08 TL