Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 güncel altın kuru fiyatları
Gram altın fiyatı yeni haftaya 600 lira barajına yakın bir konumda başladı. Altının onsunun bin 850 doların üzerinde yer alması ve dolar kurundaki artış iç piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü değişimler yaşamasına neden olmuştu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 15 Kasım 2021 son dakika altın fiyatları…
Hafta açılışında altın fiyatları yukarı yönlü seyrin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Altının onsunda ve döviz kurlarında yaşanan değişimler iç piyasada altın fiyatlarını yeni seviyelere ulaştırmıştı. Peki, bugün altın piyasasında günce fiyatlar neler?
GRAM ALTIN NE KADAR?
15 Kasım 2021 Pazartesi günü Bigpara’dan alınan son verilere göre altının gramı 599,13 lirada konumlanmış durumda. 600 lira barajına yakın bir konumda ilerleyen gram altın dönem dönem bu seviyeyi aşıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Satış fiyatında bin lira seviyesine oldukça yaklaşan çeyrek altın bugün 982 liradan satışa sunulurken 953 liradan da geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Haftanın ilk işlem gününde cumhuriyet altını 3 bin 813 liradan geri alınırken 3 bin 932 liradan da satışa sunuluyor.
Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise 19 Kasım 2021 Cuma günü piyasaların kapanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6