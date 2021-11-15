Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 güncel altın kuru fiyatları

Hafta açılışında altın fiyatları yukarı yönlü seyrin etkisinde yer almayı sürdürüyor. Altının onsunda ve döviz kurlarında yaşanan değişimler iç piyasada altın fiyatlarını yeni seviyelere ulaştırmıştı. Peki, bugün altın piyasasında günce fiyatlar neler?

GRAM ALTIN NE KADAR?

15 Kasım 2021 Pazartesi günü Bigpara’dan alınan son verilere göre altının gramı 599,13 lirada konumlanmış durumda. 600 lira barajına yakın bir konumda ilerleyen gram altın dönem dönem bu seviyeyi aşıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Satış fiyatında bin lira seviyesine oldukça yaklaşan çeyrek altın bugün 982 liradan satışa sunulurken 953 liradan da geri alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Haftanın ilk işlem gününde cumhuriyet altını 3 bin 813 liradan geri alınırken 3 bin 932 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise 19 Kasım 2021 Cuma günü piyasaların kapanmasıyla birlikte netlik kazanacak.