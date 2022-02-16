Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın da dolar kurundaki sınırlı hareketten dolayı küresel altın fiyatlarındaki seyri takip etti.

Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, çarşamba günü 810 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.331 liradan, Cumhuriyet altını ise 5.492 liradan satılıyor.

Yatırımcıların Ukrayna'dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesine 1.878 dolar civarına tırmanmıştı. Rusya’nın tansiyonu düşüren açıklamaları sonrasında yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın, çarşamba günü 1.853 dolar civarında seyrediyor.