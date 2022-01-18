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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Gram altındaki yükseliş devam edecek mi? 18 Ocak güncel altın fiyatları nedir? Gram altın için alım fırsat seviyesi nedir?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar 25 Ocak'ta yapılacak Fed açıklamasına kilitlendi. Merkez bankalarının altın fiyatları üzerinde önemli rol oynayacağı haftada ons ve gram altın düşüşe geçti. Yatırımcılar analistlerin değerlendirmelerine odaklanırken İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir tahmin geldi. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

EKONOMİ 18.01.2022, 09:01 18.01.2022, 09:49
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair yapılan şahin açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları Fed’in faizler konusunda Mart’tan önce harekete geçmeyeceği beklentisi ve ülkede rekor kıran enflasyondan destek alarak 1800 dolar üzerindeki yerini koruyor. Haftanın ilk gününde 1822 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatı bugün yerini düşüşe bırakarak 1815 dolardan değerleniyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde ilk desteğin 1812 dolar olduğunu ifade etti.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, Fed politika yapıcılarından gelen mesajın faiz ve dolara en hassas emtia olan altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirterek “Bu sınırlı hareket Mart ayında başlayacak faiz indirimlerinin altın piyasasında çoktan fiyatlandığına işaret ediyor” dedi.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Gram altın geçen hafta dolar/TL’deki düşüşle 773 TL’ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın günü 791 liradan kapadı. Salı gününe düşüşle başlayan gram altın saat 07:40 itibariyle 785 lira seviyelerinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Altın fiyatı üzerinde 20 Ocak'ta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile 25 Ocak'taki Fed'den gelecek açıklamaların etkili olacağını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu iki faiz kararı yurt içi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şu anda küresel piyasalarda bir sıkışma var. Çünkü bütün yatırımcılar 25-26 Ocak tarihindeki Fed toplantısına odaklandı. 26 Ocak tarihinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarında doların küresel piyasalardaki seyri açısından bir de kripto para piyasası açısından oldukça önemli olacak” dedi.

“Aslında küresel piyasaların Fed’e odaklandığını gözlemliyoruz. Dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Küresel piyasalarda bu dar bant aralığı 26 Ocak tarihine kadar devam edecek” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Altının ons değeri açısından 1790-1830 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın/TL tarafında 780-810 TL aralığını takip etmeye devam edeceğim. Dolar kurunda biraz daha geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Çünkü TCMB’nın faizler hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruduğu için tekrar 13-13,80 TL aralığında veya 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görebiliriz. Kripto para piyasasında yatay bir görünüm sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA 1450 LİRA TAHMİNİ

Gram altın için uzun vade tahminini paylaşan İslam Memiş, “FED’in faiz kararıyla birlikte tüm dünyada doların değer kazanacağını belirten Memiş, “Doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini ziyaret ediyor” diye konuştu.

Altının bugüne kadar hiçbir yatırımcısını üzmediğini belirten Memiş,"Gram altın yatırımcısı için 700-800 lira bandında uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. Yani 2022 yılında öngörümün pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

#çeyrek altın #altın #Aksu Haber #aksu tv haber
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