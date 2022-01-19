Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL'nin 13,53 civarında seyretmesiyle 793 lira civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 1.300 liradan, Cumhuriyet altını da 5.296 liradan satılıyor.

Ons altın geçen hafta neredeyse 1.830 dolara kadar ulaştıktan sonra kazançlarının bir kısmını silerek haftayı 1.816 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya dalgalı bir seyirle başlayan değerli metal, çarşamba günü sabah saatlerinde 1.813 dolar civarında bulunuyor.