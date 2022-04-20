Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

20 Nisan Çarşamba piyasaların açık olduğu haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

19 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Nisan günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 851,03 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 20 Nisan 2022 itibariyle ile 837,09 TL alış ve 841,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 679,53 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 668,49 TL alış ve 668,71 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 510,18 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,23 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 502,74 TL alış ve 602,15 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.