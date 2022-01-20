Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları bugün Merkez Bankası tarafından alınacak olan faiz kararına gözünü dikti. Açıklanacak olan faiz kararının ardından altın fiyatları yeni yönünü belirleyecek. Gram altın 795 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte Gram-Çeyrek altın alış ve satış fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 795,77 TL alış 795,93 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 1.271,97 alış 1.301,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

2.585 TL alış 2.631 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 5.171 TL alış 5.241 TL satış fiyatından işlem görüyor