Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 20 Ocak 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1271,44 lira, satış fiyatı 1303,23 liradan işlem görüyor. Gram altın 794,36 lira alış fiyatı, 795,01 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Altının ons fiyatı ise 1838 dolar seviyesinde yer alıyor.
EKONOMİ 20.01.2022, 09:33
Altın fiyatları bugün Merkez Bankası tarafından alınacak olan faiz kararına gözünü dikti. Açıklanacak olan faiz kararının ardından altın fiyatları yeni yönünü belirleyecek. Gram altın 795 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte Gram-Çeyrek altın alış ve satış fiyatlarında son durum!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 795,77 TL alış 795,93 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 1.271,97 alış 1.301,20 TL satış fiyatından işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
2.585 TL alış 2.631 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 5.171 TL alış 5.241 TL satış fiyatından işlem görüyor
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Beşiktaş
|22
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Başakşehir
|21
|34
|7. Adana Demirspor
|22
|34
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|22
|24
|16. Antalyaspor
|21
|23
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|22
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11