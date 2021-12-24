Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Dün 10.30 liranın altını gören dolar günü 11.35 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 11.52 liradan başladı. Kurun seyrinde başta kur korumalı TL mevduat hesabı olmak üzere hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye teşvik önlemleri etkili oluyor.

1000 TL'nin üzerini gördükten sonra sert düşen gram altın ise haftanın son işlem günüde 674 TL'den güne başladı.