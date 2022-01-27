Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları
Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
EKONOMİ 27.01.2022, 09:40
Karar metninde faiz artışlarının başlaması için mart ayı işaret edildi.
Fed’in açıklamaları öncesi 1.830 dolar seviyesinde bulunan ons altın 1.815 dolara kadar geriledi.
Bu sabah gram altın ons altındaki düşüşle 793 liraya geriledi.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.298 lira , Cumhuriyet altını ise 5.178 liradan satılıyor.
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
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Puan Durumu
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|P
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|54
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|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
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|4. Adana Demirspor
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|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
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|36
|7. Hatayspor
|23
|36
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|22
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|22
|32
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|23
|31
|11. Kayserispor
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|31
|12. Karagümrük
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|14. Göztepe
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|22
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|O
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|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11