Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Dolar/TL'nin 13,62 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 788 lira civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını da 5.272 liradan satılıyor.

Haftaya 1.835 dolar civarında başlayan ons altın, Fed'den gelen açıklamalar öncesinde 1.850 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı.Uzmanlar tarafından teknik destek olarak işaret edilen 1.800 doların altına inen değerli metal, haftayı yüzde 2 düşüşle 1.798 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.