Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

7 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL

7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL

7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL

7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL