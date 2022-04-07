Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2022 güncel altın alış-satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

1 GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ-NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın 909 TL seviyesinde işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.455,44 liradan alınıyor, 1.487,48 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.960,00 liradan alınıyor, 2.993,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Cumhuriyet altın 5.822,00 liradan alınıyor 5.932,00 liradan satılıyor.