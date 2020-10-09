Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Dolar, Euro ve Altın uçuyor!

Döviz kurları bu hafta yeniden yükselişe geçti. Dün tarihi zirveleri yenileyen dolar/TL zirvesini 7,94'e taşırken euro/TL ise 9,35'i aştı.

Kur şu dakikalarda 7,93 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 9,35 TL’de yer alıyor.

ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar sebebiyle küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını da fiyatlamaya başladı.

Gram altın en son 7 Ağustos’ta 488 TL ile rekor kırmıştı. 2 ay sonra yine aynı seviyeye geldi.

Altındaki yükselişte hem dolar/TL’nin hem ons altının değer kazanması etkili oldu.

Gram altın bu hafta yüzde 2,7, bu ay yüzde 4,1 yükseliş kaydetti.

Şu sıralar altının gram fiyatı 487 lira seviyesinde.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, cumhuriyet altını 3.180 lira.

Altının onsu ise 1.896,71 dolardan işlem görüyor.