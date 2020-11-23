Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadan günün ilk rakamları (23.11.2020)

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın aldığı faiz arttırımı kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının etkisi kısa sürdü. Dolar/TL 7,65 TL'den, Euro/TL 9,09 TL'den, Sterlin/TL 10,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 5,98 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18.482 dolardan satılıyor.

Ons'u 1.873 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 456/461 TL, çeyrek altın 740/756 TL, Cumhuriyet altını ise 3.043/3.082 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.