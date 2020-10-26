Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadan günün ilk rakamları (26.10.2020)

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL 7,98 TL'den, Euro/TL 9,45 TL'den, Sterlin/TL 10,40 TL'den, gram altın ise 487 TL'den işlem görüyor.

EKONOMİ 26.10.2020, 09:21 26.10.2020, 11:17
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadan günün ilk rakamları (26.10.2020)

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 26 Ekim 2020 Pazartesi sabahında 7,97 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL spot piyasada 7,9757 lira alış fiyatı, 7,9857 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Euro/TL ise aynı saatlerde 9,4420 lira alış fiyatı, 9,4490 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

Sterlin/TL ise 10,40 TL seviyesinde...

Ons'u 1.898 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.222/3.254 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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