Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadan günün ilk rakamları (26.10.2020)
Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL 7,98 TL'den, Euro/TL 9,45 TL'den, Sterlin/TL 10,40 TL'den, gram altın ise 487 TL'den işlem görüyor.
EKONOMİ 26.10.2020, 09:21 26.10.2020, 19:17
Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 26 Ekim 2020 Pazartesi sabahında 7,97 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL spot piyasada 7,9757 lira alış fiyatı, 7,9857 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,4420 lira alış fiyatı, 9,4490 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 10,40 TL seviyesinde...
Ons'u 1.898 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.222/3.254 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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|11
|8. Altay
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|10
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|7
|10
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|7
|9
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|7
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|2
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|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
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|5
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|6
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|17. West Bromwich
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|2
|18. Burnley
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|1
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|1
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|1
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|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
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|5
|11
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|10
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|5
|7
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|7
|7
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|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3