Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadan günün ilk rakamları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımından sonra resmi bir açıklama yapılmadı. Albayrak'ın istifasından sonra piyasada değişiklik söz konusu oldu.

Reuters'a göre, Türk Lirası Asya borsalarında yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Serbest piyasada dolar/TL 8,39 TL'den, Euro/TL 9,99 TL'den, Sterlin/TL 11,07 TL'den işlem görürken, Gram altın da 529 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.961 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 524/529 TL'den, çeyrek altın 850/869 TL'den, Cumhuriyet altını 3.403/3.439 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 6,97 TL'den işlem görüyor.

Diğer yandan BITCOIN 15.445 dolar seviyesinde.