Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (01.03.2021)
Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Dolar 7,39 TL'den, Euro 8,94 TL'den, Sterlin ise 10,34 TL'den işlem görüyor. Gram altın 416 TL, gümüş ise 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 442 dolardan fiyatlanıyor.
EKONOMİ 01.03.2021, 09:09
Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,48'e kadar yükselen Dolar 7,39 TL'den, 9,10 TL seviyesine kadar tırmanan Euro 8,94 TL'den, Sterlin ise 10,34 TL'den işlem görüyor. Gram altın 416 TL, gümüş ise 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 442 dolardan fiyatlanıyor.
Onsu 1.751 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 412/416, çeyrek altın 668/683, Cumhuriyet altını ise 2.749/2.783 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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|Takımlar
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|57
|2. Beşiktaş
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|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
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|26
|42
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|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Göztepe
|26
|35
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|26
|34
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
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|26
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|25
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|26
|25
|19. Denizlispor
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|21
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|25
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|25
|20
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|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|26
|50
|3. Leicester City
|26
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
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|24
|40
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|25
|39
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|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|26
|33
|14. Southampton
|25
|30
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|26
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
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|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20