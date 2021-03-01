Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (01.03.2021)

Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,48'e kadar yükselen Dolar 7,39 TL'den, 9,10 TL seviyesine kadar tırmanan Euro 8,94 TL'den, Sterlin ise 10,34 TL'den işlem görüyor. Gram altın 416 TL, gümüş ise 6,40 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 442 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.751 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 412/416, çeyrek altın 668/683, Cumhuriyet altını ise 2.749/2.783 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.