Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (08.02.2021)
Piyasalar yeni haftaya da yatay seyirde başladı. Dolar/TL 7,06 TL'den, Euro, 8,51 TL'den, Sterlin ise 9,71 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 412 TL'den fiyatlanırken gümüş de 6,14 TL seviyesinde. Bitcoin ise 38 bin 598 dolardan fiyatlanıyor.
Piyasalar yeni haftaya da yatay seyirde başladı. Dolar/TL 7,06 TL'den, Euro, 8,51 TL'den, Sterlin ise 9,71 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 412 TL'den fiyatlanırken gümüş de 6,14 TL seviyesinde. Bitcoin ise 38 bin 598 dolardan fiyatlanıyor.
Geçen haftaya 7.30'dan başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası ve enflasyonu düşürme yönündeki kararlı mesajlarıyla 7,0301 TL'ye kadar indi.
Onsu 1.814 doalrdan fiyatlanan altında, gram altın 408/412, çeyrek altın 662/676, Cumhuriyet altını ise 2.725/2.755 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Uzmanlar düşüşte, yurt içi yerleşiklerin döviz almayı bırakmasıyla Türkiye'ye portföy girişlerinin etkili olduğunu belirtirken ülkenin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS'lerin de 300 puanın altına indiğine dikkat çekiyor.
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