Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (08.02.2021)

Piyasalar yeni haftaya da yatay seyirde başladı. Dolar/TL 7,06 TL'den, Euro, 8,51 TL'den, Sterlin ise 9,71 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 412 TL'den fiyatlanırken gümüş de 6,14 TL seviyesinde. Bitcoin ise 38 bin 598 dolardan fiyatlanıyor.

Geçen haftaya 7.30'dan başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası ve enflasyonu düşürme yönündeki kararlı mesajlarıyla 7,0301 TL'ye kadar indi.

Onsu 1.814 doalrdan fiyatlanan altında, gram altın 408/412, çeyrek altın 662/676, Cumhuriyet altını ise 2.725/2.755 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Uzmanlar düşüşte, yurt içi yerleşiklerin döviz almayı bırakmasıyla Türkiye'ye portföy girişlerinin etkili olduğunu belirtirken ülkenin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS'lerin de 300 puanın altına indiğine dikkat çekiyor.