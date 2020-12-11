Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (11.12.2020)

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları 11 Aralık Cuma 2020 altın piyasasındaki güncel verileri gösterdi. Salgın sürecinde yatırımcısının tercihleri arasında olan altın, aşı haberleri sonrasında düşüşe geçmişti. Altının gramını belirlemede aktif rol oynayan altının ons fiyatı güne yükselişle başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatları kaç TL? İşte 11 Aralık Cuma 2020 altın fiyatları..

EKONOMİ 11.12.2020, 10:19 11.12.2020, 10:34
Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (11.12.2020)

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın son işlem gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, ons fiyatındaki biraz yükselişle birlikte yukarı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugünse ons altın bin 1.837 dolardan işleme alınıyor.

Ons altında yaşanan hareketlenme gram altın ve diğer altın fiyatlarını da hareketlendirmeye başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 764 liradan başladı Peki, biraz hareketlenen altın fiyatlarında son durum ne olur? İşte 11 Aralık Cuma altın piyasasında son veriler…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın yeni güne 466 TL'den başladı.

11 ARALIK CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün 466 liradan işleme alınıyor. Gram altında şu an itibarıyla düşüş yaşanıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 756,20 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 764,20 lirada konumlanmış durumda. 

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.025,20 satış fiyatı ise 3.045,20 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.512,50 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.528,40 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 425,00 satış fiyatı ise 427,00 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi 2020?

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacak. Ons tarafında kısmi hareketlilik olsa da dolar kurunda yaşanan yatay seyir gram altın ve gümüşün yatay kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar piyasalarda durgunluk söz konusu olduğunu ve 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik olabileceğini belirtiyor. Aşı konusunun ise piyasadaki etkisini azaltmaya başladı.

#euro kaç tl #eurotl #euro kuru #gümüş yorumları #gümüş fiyatı #canlı gümüş #güncel gümüş fiyatları #kapalı çarşı gümüş #döviz kurları altın #kapalı çarşı altın gümüş
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2020
İmsak 06:03
Güneş 07:30
Öğle 12:31
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8