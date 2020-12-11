Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (11.12.2020)

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın son işlem gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, ons fiyatındaki biraz yükselişle birlikte yukarı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugünse ons altın bin 1.837 dolardan işleme alınıyor.

Ons altında yaşanan hareketlenme gram altın ve diğer altın fiyatlarını da hareketlendirmeye başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 764 liradan başladı Peki, biraz hareketlenen altın fiyatlarında son durum ne olur? İşte 11 Aralık Cuma altın piyasasında son veriler…

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın yeni güne 466 TL'den başladı.

11 ARALIK CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün 466 liradan işleme alınıyor. Gram altında şu an itibarıyla düşüş yaşanıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 756,20 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 764,20 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.025,20 satış fiyatı ise 3.045,20 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.512,50 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.528,40 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 425,00 satış fiyatı ise 427,00 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi 2020?

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacak. Ons tarafında kısmi hareketlilik olsa da dolar kurunda yaşanan yatay seyir gram altın ve gümüşün yatay kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar piyasalarda durgunluk söz konusu olduğunu ve 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik olabileceğini belirtiyor. Aşı konusunun ise piyasadaki etkisini azaltmaya başladı.