Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (15.02.2021)

Piyasalarda değer kaybı sürüyor. Dolar 7,01 TL'den, Euro 8,53 TL'den, Sterlin ise 9,76 TL'den işlem görüyor. Gram altın 411 TL, Gümüş ise 6,21 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 835 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.823 dolardan fiyatlanan altında gram altın 407/411, çeyrek altın 661/675, Cumhuriyet altını ise 2.720/2.751 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

TCMB verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Bankacılar dolar/TL’nin geçen yıl 6.85’li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekerek dedolarizasyonda bu kapsamda 6.98 ve 6.85 seviyelerinin takip edilecek önemli seviyeler olarak niteliyor.