Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (15.03.2021)
Dün gün boyu 419 TL civarında hareket eden altın fiyatları 15 Mart 2021 Pazartesi haftanın ilk gününe dikey seyirle başladı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında Kapalıçarşı’daki altın fiyatları yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında bir aşağı bir yukarı haraketlilik devam ediyor. 15 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatların son birkaç gündür hemen hemen aynı seviyelerde gidip geliyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Bugün 685 TL alış fiyatı olan çeyrek altının satış fiyatı ise 697 TL bandından hareket ediyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
419 TL alış ve satış fiyatı bulunan gram altın ise dün piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyordu. Buna göre bir önceki kapanışını 414,42 Türk lirasından ile yapan gram altın fiyatları 419,25 Türk lirası alış ve 419,34 Türk lirası satış fiyatı üstünden işlemlerini sürdürmüştü.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Dün altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 Türk lirası bandında hareket eden altının onsu ise bin 726 TL alış ve satış fiyatı bandında yer alıyor…
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,26 Türk lirası alış fiyatından işlemlerini sürdüren spot altın, 419,35 TL’de hareket ediyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Bin 370,00 Türk lirasından alış fiyatı olan yarım altın ise bin 372,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2 bin 731,00 TL alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 779,00 TL bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 740,00 TL’den yapmıştı.
ATA ALTIN FİYATI
Son hareketliliği yüzde 1.17 olan Ata Altın 2 bin 813,00 TL alış ve 2 bin 854,00 TL satış seviyelerinde yer alıyor.
ZİYNET ALTINI FİYATI
15 Mart Pazartesi 6 bin 657,97 TL alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 6 bin 769,25 TL seviyesinde görülüyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gramı 380,50 TL alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 TL civarında alıcı bekliyor.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Gram fiyatı 230,22 TL olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 278,03 TL bandında yer alıyor.
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