Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (18.11.2021)

Dolar 7,46 TL'den, Euro 9,02 TL'den, Sterlin ise 10,14 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 439 TL'den, gümüş ise 5,98 TL'den alıcı buluyor. Bitcoin ise 35 bin 180 dolar seviyesinde.

Onsu 1.829 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 434/439, çeyrek altın 705/720, Cumhuriyet altını ise 2.902/2.934 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.