Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? (22.02.2021)
Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar az da olsa yeniden yükselişe geçti. Dolar 6,98 TL'den, Euro 8,47 TL'den, Sterlin ise 9,80 TL'den işlem görüyor. Gram altın 401 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,17 TL. Bitcoin ise 56 bin 263 dolardan fiyatlanıyor.
EKONOMİ 22.02.2021, 09:20 22.02.2021, 09:24
Uzun bir süre düşüş eğilimini sürdüren piyasalar az da olsa yeniden yükselişe geçti. Dolar 6,98 TL'den, Euro 8,47 TL'den, Sterlin ise 9,80 TL'den işlem görüyor. Gram altın 401 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,17 TL. Bitcoin ise 56 bin 263 dolardan fiyatlanıyor.
Onsu 1.787 dolardan işlem gören altında, gram altın 397/401, çeyrek altın 644/659, Cumhuriyet altını ise 2.653/2.683 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.
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