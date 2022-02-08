Çeyrek altın kaç lira? 8 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları
8 Şubat 2022 altın fiyatları alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dün, hisse piyasalarında yaşanan düşüş dolayısıyla altının çekiciliği arttı. Peki 8 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...
8 Şubat altın fiyatları, altını takı olarak kullanacak ya da alım satım yapacak kişiler ile parasının değerini korumak isteyen vatansaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırımcılar dahil birçok kişi altın alımına yöneliyor. İlk araştırılan da altın fiyatları oluyor. FED, 26 Ocak Çarşamba günü faizleri sabit tuttuğunu duyurmuştu.İşte 8 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın dün dolar bazında TL bazında 196.491,0628 TL dolardan alınıp 1.809,9400 dolardan satılıyordu. 8 Ocak Salı günü altın piyasası 9:30'da açılacak.
Altın alım satım fiyatlarının güncel listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 789,37, satış fiyatı789,52
Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.227,00 satış fiyatı: 5.306,00
Çeyrek altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00
Yarım altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00
Ata altın: Ata altın alış: 5.254,00, Ata altın satış: 5.310,00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11