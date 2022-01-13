Çeyrek altın ne kadar? (13 Ocak 2022 altın fiyatları)

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesinde gelmesinden sonra Fed'in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentilerin artmasıyla yükseldi.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen ABD enflayon verisi sonrasında dolar kurunda yaşanan düşüşle 801 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.315 liradan, Cumhuriyet altını da 5.356 liradan satılıyor.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü Powell'ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1.823 dolara kadar tırmandı. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü enflasyon verisi sonrasında yükselerek 1.828 dolara kadar tırmandı.