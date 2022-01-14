Çeyrek altın ne kadar? (14 Ocak 2022 altın fiyatları)

Altın fiyatları, hisse piyasaları düşerken haftayı enflasyon sonrası kazançlarını koruyarak kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın, dolar endeksindeki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yeniden yükselmesinden destek bularak 796 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.304 liradan, Cumhuriyet altını da 5.312 liradan satılıyor.

Ons altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günkü şahin açıklamaları sonrasında yükselişe geçmişti. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla da yükselişini sürdüren ons altın, perşembe günü bir miktar kayıp verse de cuma günü yeniden yükselerek haftayı 1.827 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor.