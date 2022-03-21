Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını fiyatları 21 Mart 2022

Altın yatırımcıları döviz kurunda ve ons altında yaşanan gelişmeler sonrasında iç piyasada yer alan altın türlerindeki güncel fiyatları araştırmayı sürdürüyor. Altının onsu 2 bin dolardan uzaklaşsa da yaşadığı değişimler dünya genelinde altın fiyatlarını etkiliyor. İşte hafta açılışında altın piyasasında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 923 dolarda konumlanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün bin 488 liradan geri alınırken bin 510 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

6 bin lira seviyesinde dengelenme aşamasında olan cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 942 liradan geri alınırken 6 bin 53 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise Cuma günü ortaya çıkacak.