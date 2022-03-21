Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını fiyatları 21 Mart 2022
Altın fiyatları hafta açılışında ons altındaki değişimle birlikte yönünün yeniden yukarı çevirdi. Hafif çaplı yükselişin gerçekleştiği haftanın ilk işlem gününde fiyatlar merak konusu oldu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ve 21 Mart 2022 cumhuriyet altını fiyatı…
Altın yatırımcıları döviz kurunda ve ons altında yaşanan gelişmeler sonrasında iç piyasada yer alan altın türlerindeki güncel fiyatları araştırmayı sürdürüyor. Altının onsu 2 bin dolardan uzaklaşsa da yaşadığı değişimler dünya genelinde altın fiyatlarını etkiliyor. İşte hafta açılışında altın piyasasında son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise bin 923 dolarda konumlanmış durumda.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün bin 488 liradan geri alınırken bin 510 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
6 bin lira seviyesinde dengelenme aşamasında olan cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 942 liradan geri alınırken 6 bin 53 liradan da satışa sunuluyor.
Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise Cuma günü ortaya çıkacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19