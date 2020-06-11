Çiftçilere müjde Bakan açıkladı destek yolda!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilere 7,8 milyon lira hasar tazminatı ödenecek, narenciyede aşırı sıcaktan kaynaklanan zararlar da tarsim kapsamına alınacak" dedi.
EKONOMİ 11.06.2020, 09:52 11.06.2020, 10:09
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek, narenciyede aşırı sıcaktan kaynaklanan zararlar da tarsim kapsamına alınacak" dedi.
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