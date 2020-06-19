Çiftçilerin bu ödemeleri bugün yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00’den sonra, toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, "Çiftçimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...