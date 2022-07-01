Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette ara zam kararını açıkladı
Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.
EKONOMİ 01.07.2022, 17:27 01.07.2022, 18:22
Milyonların merakla beklediği asgari ücret temmuz güncellemesinde nihai karar verildi.
Dolmabahçe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.
Erdoğan, "Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir artış yapıyoruz." dedi.
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