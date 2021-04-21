Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz." dedi.

"Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler, büyük bir yanılgı içerisine düşüyor"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor."