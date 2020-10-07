Depoları fulleyin! Benzin ve motorine zam geliyor
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 16 kuruş, motorin grubunda 22 kuruş fiyat artışı beklenmektedir
EKONOMİ 07.10.2020, 10:03 07.10.2020, 13:42
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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