Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı
58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
EKONOMİ 11.03.2022, 20:45
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kirişçi, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun."
58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 11, 2022
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