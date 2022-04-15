Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışverişi çekleri çıktı.
EKONOMİ 15.04.2022, 11:12
Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.
Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.
Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.
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