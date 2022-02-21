Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi.

İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."