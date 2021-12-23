Dolar 12 TL'nin altını gördü! İşte dolar ve euroda son durum

Dolardaki düşüş sürüyor. 23 Aralık saat 08.55 itibarıyla dolar 12 TL'nin altını gördü. İşte dolarda son durum...

18 TL'yi de geçen dolar, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında düşüşe geçti. Bir günde neredeyse yüzde 30 kayıp yaşayan dolar, bugün de (23 Aralık) düşüşünü sürdürüyor. 12 TL'nin altını gören dolar saat 08.57 itibarıyla 11.69, euro ise 13,29 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.