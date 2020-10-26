Dolar 8 TL'yi aştı
Dolar yeni haftaya 7.98 lirayla rekor seviyede başladı. Euro da benzer şekilde 9.46 ile tarihi zirvesini gördü. Dolar sabah saatlerinde 8 liranın üzerini gördü
EKONOMİ 26.10.2020, 09:43
Merkez Bankası'nın geçen hafta beklentilerin aksine faiz artırımına gitmemesinin ardından kurlardaki yükseliş devam ediyor.
Merkez'in kararı öncesi geçen hafta 7.80 lira civarında olan dolar/TL yeni haftaya 7.98'den, Euro/TL ise 9.46'dan başladı. Dolar sabah saatlerinde 8 liranın üzerini gördü.
Bugün yurtiçinde sektörel güven endeksleri ve ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.
Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor.
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