Dolar 9 lirayı gördü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle, dolar/TL 9 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
EKONOMİ 12.10.2021, 13:06 12.10.2021, 19:02
Dolar/TL , geçen ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle, saat 19:35’de yeni bir rekorla 9.00’u aştı.
Küresel enflasyon endişeleri, daha riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken, TL’deki değer kaybı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından geldi.
Türk Lirası, TCMB’nin 23 Eylül'de piyasa beklentilerinin aksine politika faizini düşürmesinin ardından geçen ay yüzde 5,9'un üzerinde değer kaybetti.
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