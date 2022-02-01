Dolar düştü, altın yükseldi

Dün dolar endeksindeki yüzde 0.8'lik düşüşe paralel bir şekilde dolar/TL 13.30'un altını görmüştü.

Dolar yeni güne ise 13.32 liradan başladı.

Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından mart ayında gelecek faiz artırımının fiyatlandığını ve dolar endeksinde kısa vadeli zirvenin dün görülmüş olabileceğini belirtti.

Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Ayrıca piyasalarda Ukrayna sebebiyle gerilen NATO-Rusya ilişkileri takip edilmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün dolar endeksinde yüzde 0.8'lik düşüş yaşanması altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altının ons fiyatı bu sabah yeniden 1.800 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.

26 Ocak'ta Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde güçlü bir sinyal verdi ve varlık alım programının sonlandırılmasının da zamanının geldiğini belirtti.

Bu açıklama öncesi 1.850 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı, ABD tahvil getirilerindeki yükselişle beraber değer kaybı yaşadı. Cuma günü 1.790 dolara kadar geriledi.

TEPKİ ALIMLARI

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasanın mart ayında beklenen faiz artırımını fiyatlamasıyla altında tepki alımları geldi. Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Analistler bugün 1.800 dolar direncinin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini, bu direncin kırılması durumunda 1.810 dolara yükseliş yaşanabileceğini bildirdi. Aksi durumda 1.782 doların önemli bir destek noktası olarak öne çıktığını ifade etti.

Dün dolar/TL'deki gerilemeyle 766 liraya düşen gram altın fiyatı ise bu sabah yeniden 770 liranın üzerine çıktı.