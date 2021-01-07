Dolar düşüyor, euro 9 liranın altında!

Dolar - euro kaç TL? 7 Ocak 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Piyasaların ABD'deki protesto gösterilerine odaklandığı 7 Ocak 2021 sabahında 7,30 bandında yer alıyor.

Spot piyasada 7,30'un altını test eden dolar/TL 7,3034 lira alış fiyatı, 7,3134 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

9 liranın altını gören Euro/TL ise 9,003 lira alış fiyatı, 9,0235 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.