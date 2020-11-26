Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!
Serbest piyasada döviz yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,94 TL'den, Euro 9,49 TL'den, Sterlin 10,66 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den işlem görürken, gümüşün gramı da 5,94 TL seviyesinde. Diğer yandan Bitcoin de 17.838 dolardan fiyatlanıyor.
EKONOMİ 26.11.2020, 09:27
Serbest piyasada döviz yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,94 TL'den, Euro 9,49 TL'den, Sterlin 10,66 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den işlem görürken, gümüşün gramı da 5,94 TL seviyesinde. Diğer yandan Bitcoin de 17.838 dolardan fiyatlanıyor.
Ons'u 1.807 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 457/462 TL, çeyrek altın 741/758 TL, Cumhuriyet altını 3.050/3.089 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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|9
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|9
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|9
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|10
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|8
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|10
|13
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|12
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|10
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|10
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|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
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|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
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|9
|11
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|9
|11
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|9
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|4
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|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
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|10
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|8
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|7