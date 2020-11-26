Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!

Serbest piyasada döviz yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,94 TL'den, Euro 9,49 TL'den, Sterlin 10,66 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den işlem görürken, gümüşün gramı da 5,94 TL seviyesinde. Diğer yandan Bitcoin de 17.838 dolardan fiyatlanıyor.

EKONOMİ 26.11.2020, 09:27
Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!

Serbest piyasada döviz yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,94 TL'den, Euro 9,49 TL'den, Sterlin 10,66 TL'den işlem görüyor. Gram altın 461 TL'den işlem görürken, gümüşün gramı da 5,94 TL seviyesinde. Diğer yandan Bitcoin de 17.838 dolardan fiyatlanıyor.

Ons'u 1.807 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 457/462 TL, çeyrek altın 741/758 TL, Cumhuriyet altını 3.050/3.089 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

#döviz kurları altın #dolartl #eurotl #euro kuru #gümüş yorumları #gümüş fiyatı #canlı gümüş #güncel gümüş fiyatları #kapalı çarşı gümüş #kapalı çarşı altın gümüş #çeyrek altın #serbest piyasa döviz #altın yorumları #Altın fiyatı #Gram altın #canlı altın #çeyrek altın ne kadar #altın gramı #gram altın fiyatı #çeyrek altın fiyatları #Dolar kuru #dolar kaç tl #euro kaç tl
Yorumlar (0)
11°
kapalı
Namaz Vakti 26 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:17
Öğle 12:25
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7