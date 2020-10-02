Dolar, Euro ve altın kritik sınırda!

Hafta içerisinde 7,8555 ile tüm zamanların en yükseğini gören dolar/TL'de dalgalı bir seyir yaşanıyor.

Dün 7,65 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabaha 7,74 seviyelerinde başladı.

Dün 10 TL'yi yeniden gören Sterlin ise 9,98 TL'den işlem görüyor.

Altının ONS'u 1.904 dolardan işlem görürken, gram altın 470/474 TL'den, çeyrek altın 762/778 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3.136/3.165 TL'den işlem görüyor.