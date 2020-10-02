Dolar, Euro ve altın kritik sınırda!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, euro ve sterlin yeni güne de kritik seviyede başladı. Dolar/TL 7,74 TL'den, Euro/TL 9,09 TL'den, Sterlin/TL 9,97 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 474 TL seviyesinde.
EKONOMİ 02.10.2020, 09:10
94
Hafta içerisinde 7,8555 ile tüm zamanların en yükseğini gören dolar/TL'de dalgalı bir seyir yaşanıyor.
Dün 7,65 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabaha 7,74 seviyelerinde başladı.
Dün 10 TL'yi yeniden gören Sterlin ise 9,98 TL'den işlem görüyor.
Altının ONS'u 1.904 dolardan işlem görürken, gram altın 470/474 TL'den, çeyrek altın 762/778 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3.136/3.165 TL'den işlem görüyor.
18°
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:22
|Öğle
|12:27
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Kayserispor
|4
|6
|8. Göztepe
|3
|5
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Kasımpaşa
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|4
|3
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Adana Demirspor
|3
|7
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|4
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1