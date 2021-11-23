Dolar, Euro ve altın rekor tazeledi!

Dolar/TL salı günü yüzde 5'ten fazla yükselişle 11,99'u görerek çıkarak rekor kırarken Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırmandı. Kurdaki hareketlilik ile birlikte gram altın fiyatları da 690 TL'ye kadar yükseldi.

EKONOMİ 23.11.2021, 09:52 23.11.2021, 11:04
Dolar, Euro ve altın rekor tazeledi!

Dolar/TL, salı günü 11,99'un üzerini görerek rekor tazeledi. Euro/TL ise günlük yüzde 5 civarında yükselişle 13,50 seviyesinin üzerine tırmandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına şu anki Fed Başkanı Jerome Powell’ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday göstereceği belirtildi.

POWELL DA ETKİLEDİ

Yükselişte yurtiçindeki gelişmelerin yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed Başkanı olarak aday göstermesi etkili oldu. Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu, erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu. Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Dolar kurundaki yükselişle birlikte gram altın fiyatları da rekor tazeledi. Altın gram fiyatı şu sıralarda 690 TL seviyesinden işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,23 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.756,71 puana yükseldi. Açılış seansındaki sınırlı yükseliş, işlemlerin artmasıyla birlikte yerini yüzde 1'e yaklaşan kazançlara bıraktı.  

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,04 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 ve 1.780 seviyelerinin direnç, 1.720 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

#Dolar #Euro #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7