Dolar, Euro ve altın rekor tazeledi!

Dolar/TL, salı günü 11,99'un üzerini görerek rekor tazeledi. Euro/TL ise günlük yüzde 5 civarında yükselişle 13,50 seviyesinin üzerine tırmandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına şu anki Fed Başkanı Jerome Powell’ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday göstereceği belirtildi.

POWELL DA ETKİLEDİ

Yükselişte yurtiçindeki gelişmelerin yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed Başkanı olarak aday göstermesi etkili oldu. Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu, erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu. Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Dolar kurundaki yükselişle birlikte gram altın fiyatları da rekor tazeledi. Altın gram fiyatı şu sıralarda 690 TL seviyesinden işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,23 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.756,71 puana yükseldi. Açılış seansındaki sınırlı yükseliş, işlemlerin artmasıyla birlikte yerini yüzde 1'e yaklaşan kazançlara bıraktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,04 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.755,48 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 ve 1.780 seviyelerinin direnç, 1.720 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.