Dolar, euro ve altın yeni güne böyle başladı! (09.16.2020)
Dolar/TL, 18 Haziran 2020'ye 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL'de yer alıyor. Gram altın yeni güne 380 lira seviyelerinde başladı.
Fed Başkanı Powel'ın temkinli açıklamaları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin Pekin'den gelen haberleri fiyatlayan küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanıyor.
Yurt içinde ise piyasalar sakin seyrediyor. Dolar/TL, 18 Haziran 2020'ye 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL'de yer alıyor.
Altının gram fiyatında ise yatay seyir hakim.
Gram altın yeni güne 380 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını ise 2.487 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.726,80 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Real Sociedad
|28
|47
|6. Getafe
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|28
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Osasuna
|29
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|29
|34
|14. Real Valladolid
|29
|33
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23