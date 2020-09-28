Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti!

Piyasaların yükselişinin önüne geçilemiyor. TCMB'nin faiz artışı, BDDK'nın SWAP kararları da dövizdeki yükseklişi durdurmadı.

Dolar/TL 7,66 TL'den, Euro/TL 8,94 TL'den, Sterlin/TL ise 9,81 TL'den işlem görüyor.

Ayrıca altın da güne döviz gibi yükselişle başladı. ONS altın 1.860 dolar alış ve satış rakamından işlem görürken, gram altın 454'den alış, 458 TL'lik satış fiyatında. Çeyrek altın 737/752 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3.036/3.067 TL'den işlem görüyor.